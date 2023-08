GdS – Lukaku, la Juve ora è lontana. Il Chelsea vuole accontentarlo, ma in Europa…

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'attaccante sottolineando che gli inglesi avrebbero un'offerta dall'Al-Hilal pronta a mettere sul tavolo cinquanta mln per lui che riceverebbe un'offerta comunque importante dagli arabi. Al momento Lukaku non la prende in considerazione. "Chelsea e entourage del giocatore lavoreranno fino alla deadline di questa finestra estiva il primo settembre per trovargli una squadra in Europa, una che sia di suo gradimento: tolte Juve e Inter, però, nessuna squadra del continente finora ha fatto passi concreti per Lukaku. Il mercato in Arabia Saudita chiude il 7 settembre: se non dovesse trovare una sistemazione altrove prima, Big Rom potrebbe considerarla una soluzione di ripiego", si legge sul sito della rosea.