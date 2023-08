Graziani: “Speravo in Lukaku alla Roma ma non accadrà. Peccato perché…”

"Non nascondo che per un po’ ho sperato che portassero Lukaku alla Roma", ammette Ciccio Graziani al Corriere dello Sport

«Non nascondo che per un po’ ho sperato che portassero Lukaku alla Roma, tra una telefonata di Mourinho e una botta da matti imprenditoriale. Uno così ti prende sulle spalle la squadra e riaccende i sogni. Sarebbe bastato lui, oltre ai tre giocatori già presi, per chiudere alla grande la campagna trasferimenti e mandare tutti in ferie. Purtroppo non succederà ».