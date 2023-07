CF – Lukaku fuori rosa, al Chelsea costa… 115mila euro al giorno

Romelu Lukaku si allena fuori rosa nel Chelsea, con le riserve. Non è partito per la tournée dei Blues, è fuori dal progetto e aspetta una nuova squadra. Ma quanto pesa il belga sulle casse della società londinese? Lo svela calcioefinanza.it:

“Il cartellino di Lukaku è costato al Chelsea 115 milioni di euro nell’estate del 2021. L’attaccante belga ha siglato con i Blues un accordo della durata di cinque anni per uno stipendio che al lordo vale 19 milioni di euro. Nel complesso, dunque, in una singola stagione l’impatto di Lukaku è pari a 42 milioni di euro, un’enormità (basti pensare che in Serie A il più costoso è Vlahovic, con circa 30 milioni).