Inter, lo Shakhtar a Milano: si stringe per Trubin. Sommer entro il weekend

Il portiere ucraino ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 e per questo l’Inter valuta il cartellino 15 milioni, almeno 20 in meno rispetto al prezzo fatto dalla controparte che ha assoluta necessità di monetizzare dalla cessione del suo gioiello. Edoardo Crnjar, caso strano intermediario pure per Sommer, da settimane lavora per avvicinare le parti. E, in tal senso, vincente potrebbe essere l’idea di inserire nell’affare una percentuale sulla rivendita del portiere che il primo agosto compirà 22 anni e ha quindi un grande futuro davanti.

Sommer entro il weekend — Inter che, oltre a Trubin, lavora forte su Sommer. Il punto di svolta qui è atteso verso il week-end, visto che pure il Bayern (lunedì) va in Giappone. Il fatto che martedì Sommer non abbia giocato l’amichevole contro il Rottach-Egern, al di là delle smentite di Tuchel («Il fatto che Sommer non sia stato impiegato non significa proprio niente») è un indizio su un’ormai prossima partenza. Problema è che pure Alexander Nübel, al rientro dal prestito biennale al Monaco, vuole andarsene e l’allenatore - che ha chiesto uno tra Giorgi Mamardashvili, Yassine Bounou e Robert Sánchez, con il primo nettamente favorito - sa che Manuel Neuer sarà recuperabile solo per la seconda metà di agosto (il Bayern prima si gioca pure la Supercoppa, primo trofeo stagionale) e, ovviamente, in cuor suo spera che Sommer non venga liberato almeno finché non arriverà il suo erede. L’Inter invece ha altre priorità e quella di avere subito Sommer (o Trubin) è vitale per Simone Inzaghi.

I nerazzurri - come accaduto con Bisseck e per l’offerta fatta a Morata - non pagheranno la clausola da 6 milioni presente nell’accordo tra il portiere svizzero e il Bayern, ma hanno intavolato una trattativa con il club sapendo bene quali siano le coordinate per ottenere il via libera”, si legge.