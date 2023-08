È iniziato ufficialmente a Londra l’incontro tra Roma e Chelsea per Romelu Lukaku. Come riportato da Sky Sport, il club inglese chiede 8/10 milioni per il prestito oneroso, la Roma vorrebbe chiudere a 5 milioni. Solo in seguito si penserà allo stipendio dell’attaccante, che dovrà scendere a 7 milioni. Trattativa nel vivo, seguiranno aggiornamenti già nelle prossime ore.