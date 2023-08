Emergono i primi dettagli sull’operazione in corso tra Roma e Chelsea per Romelu Lukaku: ecco le cifre secondo Sky

Emergono i primi dettagli sull’operazione in corso tra Roma e Chelsea per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la richiesta del Chelsea è di circa 8/10 milioni di euro per il prestito oneroso di Big Rom.