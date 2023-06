Lukaku, aut aut Inter: “Nessun’altra strada”. Tempi lunghi, ecco cosa filtra sulla chiusura

tempi per chiudere la trattativa relativa al ritorno (in prestito) di Romelu Lukaku all'Inter potrebbero essere più lunghi del previsto

I tempi per chiudere la trattativa relativa al ritorno (in prestito) di Romelu Lukaku all'Inter potrebbero essere più lunghi del previsto. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui il club nerazzurro, pur convinto di chiudere, forte della volontà del calciatore, ha posto un aut aut al Chelsea.

L'affare, infatti, si può chiudere solo in prestito. Scrive il quotidiano:

"Per Big Rom, l’Inter punta solo ad un prestito bis, non intende percorrere altre strade. E, forti della volontà dell’attaccante, in viale Liberazione sono convinti di spuntarla. Certo ci potrebbe volere più tempo del previsto, arrivando a scavallare il mese di luglio".