SM – Lukaku, tra Inter e Chelsea forbice da 10 mln. Si fa Dzeko-Correa? Dumfries…

La società nerazzurra è alle prese con la cessione del belga e vuole accelerare per portare a termini una campagna acquisti adeguata

Eva A. Provenzano

Dopo la tensione con i tifosi della Curva Nord che hanno esposto degli striscioni contro la proprietà dell'Inter, la protesta in via della Liberazione si è fatta più sottile e ironica. C'è chi ha portato un salvadanaio con pochi centesimi dentro, chi ha affisso sui lampioni attorno alla sede la scritta "In svendita". Il timore è che ci siano altre cessioni oltre a quelle di Hakimi e Lukaku. In Spagna continuano a parlare di un'offerta per Lautaro da 70 mln dall'Atletico Madrid.

Per il belga - spiegano a SportMediaset - è attesa in sede l'ultima offerta del Chelsea. La differenza si è ridotta a dieci mln di distanza. Il club inglese offre 110 mln più il cartellino di Zappacosta. Il club nerazzurro chiede 120 mln solo cash, quindi l'accordo sarebbe possibile solo a 115 mln più bonus. Lukaku potrebbe rinunciare alle pendenze in arretrato. Marotta e Ausilio vogliono chiudere al massimo entro lunedì per poi sistemare la rosa nerazzurra.

Salgono le quotazioni di Dzeko e quelle di Zapata con Correa e Scamacca a completare il quartetto delle scelte. Per quanto riguarda l'esterno c'è stato un marcia indietro da parte del Cagliari per Nandez(il club sardo ora chiederebbe 30 mln per il giocatore) l'Inter riaccende la pista Dumfries che diventa il principale obiettivo per la destra.

(Fonte: SM)