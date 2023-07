Lukaku, retroscena paradossale di venerdì: “Al telefono con un leader della Curva ha detto…”

Nella notte di venerdì, la stessa della telefonata infuocata in cui sono volati gli stracci con il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, Romelu Lukaku ha parlato anche con un leader della Curva Nord nerazzurra.

"In fondo, è stato il preambolo della definitiva rottura. Curiosamente nella stessa notte di venerdì, Romelu ha parlato anche con uno dei leader della Curva: a lui ha giurato che, anche se non sarà più nerazzurro, non andrà mai alla Juve".