Incontro Ausilio-Pastorello. Lukaku? No, sul tavolo Esposito: “Ma spunta pure un nome a zero”

Come noto, nei giorni scorsi Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha incontrato nei giorni scorsi Federico Pastorello, agente tra gli altri di Romelu Lukaku. Nell'incontro, però, non si sarebbe parlato della situazione dell'attaccante belga, che spinge per tornare in nerazzurro, ma di Sebastiano Esposito, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Basilea, e della possibilità Federico Bernardeschi, che ha terminato il suo contratto con la Juventus e sarebbe disponibile a parametro zero: