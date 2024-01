"Tenere Romelu, infatti, comporta un’operazione da 80 milioni di euro, tra costo del cartellino (43 milioni di euro) e ingaggio al lordo almeno per un triennale. Oggi lo stipendio del belga pesa per circa 10 milioni, in virtù anche del Decreto crescita, i cui benefici però non potrebbero essere sfruttati su un eventuale nuovo accordo, da firmare in caso la prossima estate".