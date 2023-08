Sky – Lukaku ha detto sì alla Roma, c’è ottimismo: cosa manca per chiudere

Romelu Lukaku è sempre più vicino a tornare in Serie A con la maglia della Roma: le ultimissime da Sky Sport

Romelu Lukaku è sempre più vicino a tornare in Serie A con la maglia della Roma. Le parti stanno lavorando per chiudere l’operazione, fa sapere Sky Sport. “Prestito secco oneroso a 5 milioni di euro, senza quindi che sia previsto diritto od obbligo di riscatto. In queste ore i club definiranno queste condizioni. Fronte giocatore, è già arrivato il sì da parte di Lukaku.