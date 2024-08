" Dybala ha rappresentato un sogno, un ragazzo educato, dai piedi raffinati, che ha fatto impazzire il pubblico di Roma ed era dai tempi di Totti e De Rossi che forse non si pensava ad un giocatore così". Angelo Mangiante, inviato di Skysport a seguito della Roma, ha parlato della situazione dell'argentino che ha ricevuto un'offerta importantissima dall'Arabia e deve decidere del suo futuro. La Roma è pronta a lasciarlo partire e i tifosi non sono d'accordo. A Trigoria è apparsa una scritta: "Paulo non si vende".

"Forse il 90% dei tifosi giallorossi lo vorrebbe ancora a Roma. Il giocatore deve prendere la sua decisione ed è padrone del suo destino. Il club arabo, l'Al Qadsiah, è convinto di aver fatto tutto il possibile. Ha offerto sessanta mln più bonus per tre anni al giocatore. E al club romanista ha fatto un'offerta di 18 mln. Un'operazione di una portata faraonica. Il calciatore non ha ancora deciso. Questa sera era a cena con la moglie in città. La società cerca un trasferimento in questo caso anti-popolare perché c'è una linea che guarda ai giovani e a un monte ingaggio più basso e non vuole rinnovi per gli ultra 30enni. Il management nuovo ha idee diverse rispetto a quello del passato. Questa oggi è la situazione", ha aggiunto il giornalista del canale satellitare.