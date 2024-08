Intervistato da TuttoJuve.com, Davide Lanzafame ha parlato della corsa scudetto. Per l'ex giocatore l'Inter rimane davanti a tutte le altre: "Chiamandoti Juventus, l'obiettivo non è mai il piazzamento in Europa. E' nata per vincere, l'obiettivo di ogni anno è sempre quello. Ci sono squadre più pronte e più forti come l'Inter, che lavora da più anni insieme ed è la favorita, ma se fossi nelle avversarie non sottovaluterei mai la Signora".