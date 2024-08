Una proposta dall'Al-Qadsiah è arrivata per Paulo Dybala, la squadra è stata fondata nella città di Khobar e non è uno dei club top dell'Arabia, spiegano a SportMediaset. Ma è top l'offerta fatta al calciatore argentino per tre anni a 25 mln netti a stagione. Venti mln sarebbero stati invece offerti alla Roma per il cartellino del giocatore. Si aspetta il consenso del calciatore per dare il via alla trattativa.