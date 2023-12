Marchetti (Sky): “Djalo, Inter prima di tutti ma la Juve c’è e prova questa mossa”

Luca Marchetti fa il punto sul mercato dell’Inter in vista di gennaio. Ecco quanto evidenziato dal giornalista di Sky Sport nel suo editoriale sul sito di TMW: “La Juventus è in forte pressing su Tiago Djalo del Lille. Il giocatore andrà a scadenza il prossimo giugno e naturalmente ci sono molte squadre interessate a lui: su tutte Inter (che si è mossa per prima) e Atletico Madrid. Insomma non due avversari da poco, considerando anche che i nerazzurri in questo momento sembrano in vantaggio, per giugno.