Tiago Djalò, Juve prova l’anticipo: offerta per gennaio. Inter favorita, “non è detto che…”

"Nuova mossa della Juventus per Tiago Djalò, vecchio pallino mai passato di moda. I bianconeri tentano la “ripartenza” per il 23enne difensore portoghese con il contratto in scadenza a giugno. Un anticipo in tutti i sensi: nei tempi (gennaio e non luglio) e, nel caso, ai danni dell’Inter, attualmente segnalata sempre in pole. Il d.t. Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna, vista la partenza dalla seconda fila per l’estate, hanno prospettato all’entourage del giocatore la possibilità di ingaggiare Djalò già il prossimo mese. Scenario che non scartano a priori nemmeno i nerazzurri, ma in questo momento Marotta sembra avere altre priorità per sostituire l’infortunato Cuadrado (Buchanan del Bruges). Così la Signora prova a giocare sul tempo e a tentare Djalò con la possibilità di evitargli una mezza stagione ai margini in Ligue 1 e di iniziare da subito una nuova avventura trovando un’intesa con il Lilla", scrive La Gazzetta dello Sport.