Marchetti: “Inter, Pavard acquisto importante. Dopo gli affari saltati di Lukaku e Scamacca…”

"Ora bisogna vedere cosa succederà in attacco, l’Inter ha un po’ di scommesse davanti con Thuram e Arnautovic ma negli altri reparti è estremamente solida. Il prezzo? Lo fa il mercato come sempre, un giocatore con queste caratteristiche e queste qualità costa cifre importanti e l’Inter ha deciso di prendere un giocatore come Pavard perché crede che possa far crescere la squadra".