Paolillo: “Suning accuserà il crollo, spero che gli arabi possano guardare all’Inter”

C’è carenza in attacco? — “Manca un altro attaccante. Serve per dare più possibilità di proporre un calcio diverso e nel caso di infortunio. Credo che questi giocatori possano dare una fase offensiva differente da quelle degli scorsi anni. Per me, poi, il fatto che L.Martinez sia diventato il leader lo farà brillare ancora di più”.

Getty Images

Che cosa ne pensa della situazione finanziaria in cui è stato coinvolto Suning? — “Mi dispiace per la famiglia Zhang e per Suning perché questo crollo lo accuseranno. Il debito dell’Inter, poi, è molto alto. È un po’ di tempo che non mettono liquidità. Mi auguro che gli arabi possano dirigersi sui nerazzurri. Stanno comprando tanto e va detto che l’Inter è l’Inter”.

(Fonte: TMW Radio)

