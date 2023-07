Marchetti (Sky): “Inter tiene caldo Pereyra. Holm, Onana e la strategia per Lukaku…”

Aspetta le mosse dello United su Onana e studia la strategia per Lukaku. Si cautela sulla destra informandosi con lo Spezia per Holm (che piace anche a Juve e Atalanta), tiene caldo Pereyra, svincolato dall’Udinese e ha sempre i discorsi aperti a sinistra, legati sempre alla partenza di Gosens. Ma non c’è solo l’Inter, anche se in questi giorni si è parlato più delle strategie di Ausilio che del resto”, si legge.