"Il gradimento più alto va per Anatolij Trubin, 21enne stellina ucraina dello Shakhtar: si proverà ad arruolarlo a un prezzo non esagerato, tra i 10 e i 15 milioni. E in più si cercherà di mettergli accanto un portiere navigato, quasi una chioccia: da Keylor Navas in uscita dal Psg al prestito di Sommer dal Bayern, le idee non mancano", aggiunge Gazzetta.