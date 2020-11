Marchetti: “Vecino-Milik? A noi non risulta. Eriksen? L’Inter è riuscita a convincerlo con…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato così della possibilità di uno scambio Milik-Vecino tra Napoli e Inter: “A noi non risulta, e il Napoli è a posto così in mediana dopo aver preso Tiemouè Bakayoko nella scorsa sessione di trattative. Ricordate cosa è successo con Christian Eriksen? La situazione è simile: l’ex Tottenham era vicino alla scadenza di contratto e l’Inter ha cercato di anticipare la concorrenza di chi lo voleva a parametro zero. Come ci è riuscita? Con un progetto e con i soldi giusti per accontentare tutti. Molte società stanno cercando di capire se possano giocare d’anticipo, ma oggi gli scambi sono le cose più semplici da proporre”.