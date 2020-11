Milik, due strade per convincere il Napoli. L’Inter ha dalla sua un indennizzo

L’Inter è già pronta a lavorare sul mercato di gennaio per un regista e una punta. E si parla di intrecci e di scambi a cui si starebbe pensando per agevolare l’arrivo di alcuni giocatori. Oltre all’ipotesi di uno scambio tra Paredes ed Eriksen, la Gazzetta dello Sport ha parlato di quello tra Vecino e Milik.

L’attaccante polacco è fuori lista e a gennaio potrebbe comunque accordarsi con chiunque per una partenza a giugno dato che il suo contratto è in scadenza. Marotta potrebbe però proporre a De Laurentiis di farlo partire già nella prossima sessione di mercato e per questo si parla del possibile scambio con Vecino. Il giocatore uruguiano è fuori dai piani tecnici di Conte e piace a Gattuso. Questa la prima strada per arrivare all’attaccante. La seconda sarebbe quella di chiedere “un ulteriore sconto sui 18 milioni che il Napoli chiede per il polacco”, spiega la rosea.

E lo sconto potrebbe essere chiesto perché tra i due club c’è ancora in ballo il riscatto di Politano che era arrivato nella squadra di Gattuso a gennaio del 2020 con obbligo di riscatto nel 2021. “Magari si può trovare la quadra sfruttando l’indennizzo che i nerazzurri aspettano per la prossima estate”, si legge nello stesso articolo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)