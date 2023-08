Marianella (Sky): “Arnautovic? Dubbi sul carattere. Non mi sembra il tipo da panchina”

«Arnautovic all'Inter è una notizia che mi ha stupito. Tecnicamente potrebbe essere affidabile, ma non caratterialmente, soprattutto in un ruolo in cui non va a fare il titolare, là il titolare è Lautaro Martinez, tra i più grandi giocatori in attacco in questo momento. Non vedo in lui, caratterialmente, il giocatore che si mette in panchina e la accetta tranquillamente. Tutto qui. In difesa ho visto ottime cose nella gara col Salisburgo, al momento per me la priorità è l'attaccante», ha sottolineato il giornalista che di recente ha commentato l'amichevole contro la formazione austriaca.