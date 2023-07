Marocchino: “Vlahovic via per Lukaku? Non lo farei. Alla Juventus non basta il belga”

L'ex giocatore della Juventus, Domenico Marocchino, ha risposto così in merito alle voci su un possibile arrivo di Lukaku in bianconero

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore della Juventus, Domenico Marocchino, ha risposto così in merito alle voci su un possibile arrivo di Lukaku in bianconero:

Via Vlahovic, dentro Lukaku: lo farebbe?

"No. Andrei dall'Atalanta e magari prenderei Hojlund. Punterei su questo danese, perché lo reputo uno emergente e di grande valore. Non stravedo per Lukaku. Chiesa e Vlahovic sono giocatori facilmente accompagnabili? No, perché Chiesa ha certe caratteristiche, così come Vlahovic".