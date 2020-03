Marotta, mossa capolavoro? Cessione ‘gradita’ e arrivo da urlo dallo stesso club. Conte esulta

L‘Inter studia le mosse migliori in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero presto aprire un tavolo di mercato molto proficuo con il Bayern Monaco, club con cui è già in piedi l’eventuale riscatto di Ivan Perisic da parte dei bavaresi. Una cessione che risulterebbe molto gradita all’Inter e a Conte, che, al netto di quanto accaduto nella scorsa stagione, non ha nel croato una soluzione tattica adeguata al suo 3-5-2. Ma la mossa dell’amministratore delegato nerazzurro potrebbe completarsi con l’arrivo di Tolisso, centrocampista francese tornato prepotentemente sul tavolo interista:

“Il centrocampo è un settore che l’Inter ha intenzione di ritoccare, la prossima estate. E il progetto è quello di cercare il più possibile giocatori dal curriculum pesante. Tolisso ha vinto un Mondiale con la Francia. Ora è finito ai margini del Bayern, che gli ha comunicato proprio di recente la possibilità concreta di interrompere il rapporto. E il suo nome è finito sui tavoli nerazzurri. Anzi, sarebbe meglio dire «tornato» sui tavoli dell’Inter. Perché il d.s. Ausilio inseguì il francese a lungo (e invano) nell’estate 2017, quando poi fu proprio il Bayern (di Ancelotti) a far saltare il banco, pagando al Lione 41,5 milioni di euro (più bonus). Tolisso piaceva allora e piace anche oggi“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)