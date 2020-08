SM – Futuro Conte, la mossa di Marotta forse decisiva: Antonio ha gradito. Tanto che ieri ha…

Un’atmosfera più serena, un futuro sempre più colorato di nerazzurro. La finale di Europa League raggiunta ieri grazie alla grande vittoria per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk sta via via attenuando i dissapori tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter, esplosi dopo lo sfogo dell’allenatore dopo Atalanta-Inter. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, le parole rilasciate ieri da Marotta prima della gara europea (“E’ tutto dimenticato”) rappresentano un assist importante al tecnico interista in vista di un possibile futuro insieme.

Una mossa molto gradita dallo stesso Conte, che non a caso al termine della partita ha anche abbracciato l’amministratore delegato dell’Inter. E’ forse presto, sottolinea Sport Mediaset, affermare che tutto sia stato già dimenticato, ma la strada è quella giusta. Un altro segnale importante, dopo l’abbraccio tra Conte e Zhang all’arrivo del presidente a Dusseldorf domenica scorsa.

(Fonte: Sport Mediaset)