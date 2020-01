Marotta: “Eriksen? Non abbiamo allacciato trattativa con club o suo agente”

E’ una partita cruciale in casa Inter, come del resto lo sono tutto quando si gioca per arrivare ad obiettivi importanti. Tanta scaramanzia e cautela, ma anche tanta fiducia nelle parole di Conte e in quelle di Marotta arrivate nelle scorse ore rispetto a quanto si può fare in questa stagione. Più che il titolo di campioni di inverno i dirigenti interisti e l’allenatore sperano di essere dove sono ora a fine maggio, ma serve calma e serenità. E servono pure i rinforzi sul mercato. Ne ha parlato a DAZN prima della partita contro l’Atalanta, proprio l’ad nerazzurro. Queste le sue parole:

-Eriksen per ora o giugno?

In questo momento circolano tanti nomi e tante indiscrezioni non veritiere. Nulla di ufficioso e tanto meno di ufficiale. E’ un mercato, come abbiamo sempre ribadito, molto povero fatto non di scelte ma di opportunità e di conseguenza dobbiamo valutare il gruppo a disposizione per cercare di migliorare la squadra con innesti di grande qualità. Eriksen, visto che hai fatto il nome, può essere una prospettiva interessante, ha contratto in scadenza a 30 giugno 2020, ma non c’è allacciata nessuna trattativa né con il club e né con l’agente.

-Young e Giroud?

Due dei tanti nomi che circolano. A brevissimo non arriveremo a fare nulla e bisogna, come dicevo, valutare ogni singola situazione, ci sono difficoltà oggettive e soprattutto valutative. Il gruppo di oggi è primo in classifica e va rispettato.

-Per brevissimo intende qualche giorno o la sessione di mercato?

Non siamo nell’ansia di fare operazioni domenica o lunedì, vogliamo cogliere le occasioni che il mercato presenta.

(Fonte: Dazn)