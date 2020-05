L’Inter vede il colpo grosso: Marotta può riuscire nel blitz offrendo un nome a sorpresa

L’Inter vede il colpo grosso in attacco. Beppe Marotta sta valutando vari profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte nel caso in cui Lautaro Martinez si trasferisse al Barcellona. E, in cima alla lista dei nerazzurri, sembra esserci Timo Werner, tedesco del Lipsia nel mirino di tanti grandi club europei come Liverpool, Juventus e PSG. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, l’Inter potrebbe spuntarla provando a offrire al club di Bundesliga Valentino Lazaro, ex Hertha Berlino e attualmente in prestito con diritto di riscatto (a 24 milioni di euro) al Newcastle. Difficilmente, secondo le ultime, il club inglese riscatterà il giocatore. Ed ecco che il nome di Lazaro potrebbe tornare utile nella trattativa per Werner:

“Attenzione a Lazaro, lui sì moneta di scambio molto interessante: se il Newcastle non lo riscatterà per circa 24 milioni, ecco che l’Inter lo potrebbe offrire al Lipsia per arrivare a Werner“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)