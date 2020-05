ESPN – Guerra su Lautaro, il Barcellona ha paura. E l’Inter ha scelto le 2 contropartite

Lautaro Martinez è ormai un obiettivo dichiarato del Barcellona. L’attaccante dell’Inter, però, non è seguito solo dai catalani; sul Toro, infatti, si sono mossi e si muoveranno altri top club che potrebbero far salire il prezzo del giocatore. Secondo quanto riporta Espn, infatti, alla sede nerazzurro avrebbero già bussato anche Real Madrid e Manchester United. Ma fonti interne al Barcellona, dopo contatti con l’Inter, sarebbero venuti a conoscenza anche di un interesse proveniente dalla Germania e anche dalla Francia. Il Psg potrebbe andare sul mercato per un sostituto di Cavani, con ancora il futuro di Icardi da definire.

Il Barça teme questa concorrenza e, dopo la pandemia, sperava di poter ridurre l’offerta per Lautaro magari inserendo qualche giocatore come contropartita. Durante i primi colloqui avuti dal Barça col club nerazzurro sono emerse, sempre secondo fonti interne riportate da Espn, le due contropartite gradite da Inter e da Antonio Conte: il centrocampista Vidal e l’esterno Semedo. A far rimanere ottimista il club catalano c’è la volontà di Lautaro che vorrebbe raggiungere Messi per giocarci insieme in maglia blaugrana.