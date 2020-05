Werner, Inter ha in mano le carte vincenti. Per l’assalto finale serve lo sprint del Barça per Lautaro

Con la riapertura del mercato potrebbe esserci un gran giro di punte che dovrebbe riguardare anche l’Inter, soprattutto se Lautaro Martinez dovesse partire. Il Barça è in continuo pressing, ma ancora lontano da presentare un’offerta per riuscire a strappare il Toro al club nerazzurro. Intanto l’Inter si guarda attorno, alla ricerca del possibile sostituto. E tra questi c’è Timo Werner del Lipsia. L’attaccante ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, ma dopo l’emergenza anche economica, il prezzo potrebbe scendere.

“L’Inter continua a monitorare la situazione, consapevole che il tempo stringe e che a breve andrà presa una decisione. Che però resta vincolata alla volontà di Lautaro e al suo ammiccamento con il Barcellona. Per cedere il Toro – legato da una clausola rescissoria da 111 milioni – l’Inter vuole almeno 90 milioni cash più una contropartita (Semedo, Firpo e Todibo i nomi più probabili) e quei soldi sarebbero totalmente reinvestiti per arrivare a Werner. La deadline che il Barcellona si è imposto per l’affare Lautaro in qualche modo può essere un assist per l’Inter: i catalani hanno presentato un’offerta da 80 milioni nelle scorse settimane, cifra ritenuta insufficiente dai nerazzurri. Se entro metà mese la trattativa non decollerà, il Barcellona potrebbe cambiare obiettivo e magari virare proprio su Werner. Che aspetta il Liverpool, certo. Ma che ovviamente si guarda intorno dopo aver dichiarato pubblicamente di aver voglia di cambiare e di cercare una nuova avventura lontano dalla Bundesliga. La Premier spinge, ma l’Inter è convinta di avere le carte per convincere il giocatore. Ammesso che alla fine Lautaro lasci davvero Milano: perché senza la partenza del Toro – probabilmente – anche l’Inter uscirebbe dalla corsa per Timo”, spiega La Gazzetta dello Sport.