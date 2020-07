SM – Inter, il 2° posto vale 10 mln in più. Novità mercato: “Marotta sulla buona strada per…”

Il secondo posto in campionato non rappresenterebbe solo un netto miglioramento rispetto alla classifica dell’anno scorso, quando l’Inter riuscì a chiudere al quarto posto all’ultimo secondo dell’ultima soffertissima partita contro l’Empoli. Sarebbe un traguardo prestigioso, anche a livello economico. Perché, come riportato da Sport Mediaset, ai nerazzurri chiudere alle spalle della sola Juventus vorrebbe dire incassare circa 10 milioni in più.

Dunque, le motivazioni non mancano, a cominciare dalla partita di questa sera contro la Fiorentina. Il tutto, mentre sullo sfondo resta il mercato. Sport Mediaset riferisce che Marotta sarebbe sulla buona strada per l’acquisto di Alexis Sanchez, già in prestito ai nerazzurri, dal Manchester United.

(Fonte: SM)