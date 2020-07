Inter-Fiorentina, con Lukaku c’è Sanchez. Turnover di Conte: Biraghi a sinistra e torna Eriksen dal 1′

L’Inter deve rispondere all’Atalanta per tornare al secondo posto. Questa sera a San Siro arriva la Fiorentina e la squadra di Conte vuole i tre punti. Il tecnico ritrova Lukaku dal 1′, al suo fianco sembra essere favorito Sanchez su Lautaro.

“Il cileno è probabilmente il giocatore più in forma della rosa di Conte, difficile tenerlo fuori. Il tecnico dovrebbe attuare un po’ di turnover, per tenere in condizione tutti gli elementi della rosa e arrivare così pronto all’impegno di Europa League col Getafe fra due settimane. Sulle fasce Biraghi insidia Young, con Candreva che rimane favorito su Moses, mentre in difesa Godin e D’Ambrosio spingono per una maglia (Bastoni dovrebbe rifiatare): l’unico che dovrebbe giocare è De Vrij. Rebus anche in mezzo al campo con l’ex Borja Valero che potrebbe giocare, magari a centrocampo con Eriksen schierato di nuovo da trequartista”, si legge su Tuttosport.