Mercato, Marotta pianifica “l’affare milionario”. E l’ad dell’Inter sa già con chi finanziarlo

La novità di oggi è l’apertura dell’Inter e di Antonio Conte ad un reinserimento in rosa di Radja Nainggolan il prossimo anno nel caso in cui non arrivassero offerte in grado da soddisfare la richiesta del club. Ma questo non è l’unico scenario possibile per il Ninja, come spiega La Gazzetta dello Sport: “Radja in rosa l’anno prossimo o pedina estiva di scambio solamente in un affare milionario che porti ad altri grandi giocatori, più giovani naturalmente: sulla carta, occhio ai buoni rapporti fra Inter e Fiorentina; in viola ci sono per esempio Castrovilli e Chiesa…“, si legge.