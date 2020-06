Addio Lautaro? L’Inter non smette di sognare il campione ‘proibito’. E Marotta lo ha confessato

L’Inter proverà in tutti i modi a trattenere a Milano Lautaro Martinez. Tiene duro la società, che non scende dalla richiesta iniziale dei 111 milioni di euro della clausola rescissoria; tiene duro Conte, che sta tentando in questi giorni ad Appiano Gentile di convincere il giocatore a restare in nerazzurro. Ma, sembra ormai certo, la volontà dell’attaccante argentino è quella di raggiungere il connazionale Messi a Barcellona, anche senza forzare la mano con il club di Viale della Liberazione.

Nel caso in cui Lautaro Martinez effettivamente dovesse trasferirsi in Catalogna, si fanno tanti nomi. Molti di questi molto importanti. Secondo quanto riportato in Spagna da donbalon.com, i nerazzurri avrebbero messo in cima alla lista Federico Chiesa della Fiorentina, anche se non ai 70 milioni di euro richiesti al momento dal club viola.

Ma, secondo la testata spagnola, l’Inter non avrebbe smesso di sognare nemmeno Paulo Dybala, già in orbita interista nell’estate del 2019 nell’ambito di un possibile scambio con la Juventus che coinvolgesse anche Mauro Icardi, poi volato al Paris Saint-Germain. E’ lui il campione ‘proibito’ (dato che i bianconeri difficilmente accetteranno di venderlo alla loro più grande rivale) che i nerazzurri sognano da tempo. Un fatto confermato anche da Beppe Marotta nella recente intervista rilasciata a Sky Sport. Non sarà facile, ma l’Inter continua a sognare Paulo Dybala.

(Fonte: donbalon.com)