Inter, Marotta è pronto a piazzare un colpo dei suoi. E ad Appiano c’è già chi…

Ci sono due nomi su tutti per la difesa dell’Inter in caso di partenza di Diego Godin in previsione della stagione 2020-21. Uno è Kumbulla, giovane e talentuoso, seguito dalle big d’Italia e d’Europa. L’altro, invece, è Jan Vertonghen, profilo internazionale certamente più esperto (33 anni il 24 aprile), ma più accessibile a livello di costi, dato il contratto in scadenza con il Tottenham. E per lui c’è già chi ad Appiano sta spingendo fortemente per il suo arrivo: Romelu Lukaku, suo compagno nella nazionale belga. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Diverso è invece l’identikit dell’altro nome seguito dai nerazzurri: Jan Vertonghen. Il belga del Tottenham compirà 33 anni il 24 aprile ed è in scadenza a fine giugno. Nell’affare ci sta mettendo lo zampino Romelu Lukaku, compagno di nazionale e grande amico: l’attaccante sta infatti provando a convincere Jan a trasferirsi a Milano. Con il difensore centrale si sta lavorando a un contratto biennale con opzione per il terzo“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)