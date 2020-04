Gds – Duello di mercato tra Inter e Napoli per Vertonghen: nerazzurri in vantaggio. Mertens…

È duello di mercato tra Inter e Napoli per assicurarsi, Jan Vertonghen. Il difensore è in uscita dal Tottenham a parametro zero e secondo la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra sarebbe in vantaggio sul club di De Laurentiis. “Trentatrè anni a fine mese, oltre 200 presenze in Premier e 118 con la propria rappresentativa con un Europeo e due Mondiali disputati. Insomma una certezza, anche se con un ingaggio molto alto. Sembra che l’Inter sia in vantaggio per lo stopper, ma il Napoli resta in attesa per capire se e quando è il momento giusto per affondare il colpo. In più potrebbe essere sfruttata la carta Dries Mertens, che a giorni firmerà il suo prolungamento di due anni con il club azzurro e non potrà che parlarne bene con il compagno e amico di nazionale“.

