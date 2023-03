GdS – Inter, Marotta stila l’identikit perfetto per i rinforzi: le 3 caratteristiche

L’ Inter si guarda attorno per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Il duo Marotta-Ausilio ha le idee chiare sui profili da puntare per presente e futuro dei nerazzurri, svela oggi La Gazzetta dello Sport.

“Giovani, di talento, possibilmente italiani. Ci fosse un modo per descrivere i giocatori ideali da seguire sul mercato secondo l’a.d. Beppe Marotta, nel memorandum al primo posto ci sarebbe queste tre caratteristiche. Nulla contro gli stranieri, per carità. Ma per l’a.d. avere nello spogliatoio un blocco italiano che possa rappresentare il club anche con la maglia dell’Italia è da sempre un punto fondamentale. E anche il presidente Steven Zhang è sempre stato aperto a questa ipotesi, che aiuterebbe ad aumentare il senso di appartenenza e non solo”, si legge.