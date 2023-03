GdS – Inter, Scalvini e Baldanzi per un blocco italiano. Fabbian sacrificato? Lo scenario

Inter al lavoro per costruire un giovane blocco italiano. La strategia per i due gioielli classe 2003 Giorgio Scalvini e Tommaso Baldanzi

Inter al lavoro per costruire un giovane blocco italiano. Accanto ai Barella, Bastoni e Dimarco, presto possono esserci altri talenti nati e cresciuti in Serie A. Fa due nomi su tutti La Gazzetta dello Sport oggi: Giorgio Scalvini e Tommaso Baldanzi, due classe 2003. 37 presenze e 3 gol per il difensore dell’Atalanta, 4 gol in 16 partite per il trequartista dell’Empoli.