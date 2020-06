Inter, Marotta prova il grande sorpasso per il nome che fa impazzire Conte: “Presto l’incontro”

L’Inter è attivissima sul mercato, e non solo alla ricerca di un grande centrocampista, con il nome di Tonali in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport e come auspicato da Massimo Moratti, infatti, Marotta e Ausilio si stanno muovendo anche per alcuni rinforzi sulle fasce. I nomi, per la corsia mancini, sono sempre quelli di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea. Su quest’ultimo, in particolare, è forte l’interesse della Juventus. Ma Marotta, scrive la rosea, sta provando il grande sorpasso e ha in programma un incontro con i Blues per provare a chiudere:

“L’Inter spera di regalare a Conte il difensore di fascia Emerson Palmieri. Altro componente del gruppo azzurro di Mancini. Presto ci sarà un incontro con il Chelsea e in quella sede Marotta spera di trovare un accordo anche per l’ex giallorosso“, spiega La Gazzetta dello Sport.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)