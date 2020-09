Inter, Marotta punta due colpacci da 70mln: “E dopo Kolarov e Vidal certo un altro arrivo”

Le uscite prima dei grandi colpi che sogna Conte. Ecco la strategia, ormai chiara, dell’Inter. Sarà un mercato attento, senza spese folli in assenza di entrate consistenti dalle cessioni. E, in questo senso, Marotta punterebbe a fare cassa soprattutto per portare a Milano un doppio colpo da 70 milioni di euro complessivi: Kanté ed Emerson Palmieri. Sono loro i giocatori ideali per rinforzare rispettivamente centrocampo e fascia sinistra a disposizione di Antonio Conte. Non sarà facile trattare col Chelsea per entrambi, ma l’Inter ci proverà.

Nel frattempo, con Kolarov e Vidal ormai in arrivo, è praticamente certo anche l’acquisto di Matteo Darmian, che infatti si sente già a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro:

“Anche l’Inter sta cercando di piazzare giocatori che non rientrano più nei piani di Conte per trovare quella disponibilità economica (70 milioni) che consenta l’assalto a Kantè ed Emerson Palmieri. Ma sia Skriniar che Brozovic hanno già fatto sapere di voler rimanere a Milano. Andranno convinti. Poi c’è sempre Eriksen, oggetto misterioso o oggetto in vendita? Nel frattempo dovrebbe arrivare Darmian dal Parma“, si legge nell’editoriale di Bucchioni su TMW.

(Fonte: TMW)