Inter, Marotta punta al tris spettacolare. Ma il vero sogno di tutti è un altro

La cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain è ormai cosa fatta, in attesa degli annunci. All’Inter andranno 50 milioni di euro più 8 di bonus. Un addio travagliato, ma che ora apre le porte al mercato in entrata. Il nome in cima alla lista della spesa nerazzurra, però, non è quello di un attaccante, bensì di Sandro Tonali. Il giovane gioiello del Brescia è il rinforzo individuato per il centrocampo interista. Cellino pretende 50 milioni di euro, mentre da Viale della Liberazione per ora si sono spinti fino a 5 milioni per il prestito oneroso più 35 milioni per il riscatto.

L’attacco, comunque, resta uno dei reparti in cui i nerazzurri si muoveranno di più. Se Sanchez ha ancora delle possibilità di rimanere, sotto la lente d’ingrandimento c’è sempre la situazione relativa al futuro di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter avrebbe rifiutato l’ultima offerta del Barcellona di 80 milioni di euro cash più il cartellino di Junior Firpo.

In entrata, invece, in caso di partenza del Toro, nel mirino ci sono i nomi di Lacazette e Cunha. Proseguono, poi, i contatti con l’entourage di Edinson Cavani per convincerlo a tornare in Italia.

(Fonte: Sport Mediaset)