Inter, Marotta studia il doppio colpo. CdS: “Il primo è vicino. E non dipende da Lautaro”

In casa Inter ci si interroga su quale essere il futuro senza Lautaro Martinez, per il quale il pressing del Barcellona diventa sempre più asfissiante con la chiave dell’affare che può essere Cancelo, opzione per l’Inter che può ottenerlo dal Barcellona dopo uno scambio con il City. “Nel frattempo, però, i due dirigenti interisti sono vicini a concludere un innesto per il reparto offensivo, che prescinde dal destino di Lautaro”, anticipa il Corriere dello Sport che si sbilancia sull’arrivo in nerazzurro di Dries Mertens.

MERTENS-INTER, I DETTAGLI – Fino a qualche mese fa, il rinnovo dell’esterno belga con il Napoli sembrava scontato ma, dall’1 marzo, è calato il silenzio ed ora è più probabile l’addio, con l’Inter che è tornata a fiutare il colpaccio: “Stando ai rumors, ci sarebbe già un’intesa di massima per l’ingaggio, attorno ai 4,5 milioni di euro. Mancherebbe da definire, invece, il premio alla firma e i bonus da aggiungere, ma i discorsi in questo senso sarebbero già molto avanzati”, commenta il quotidiano che però non esclude a priori un contrattacco del Napoli o un inserimento del Chelsea, già interessato a Mertens nel mercato di gennaio.

TIMO WERNER – Il colpo Mertens, per l’Inter, sarebbe di enorme portata sia per la qualità del giocatore ma anche perché preserverebbe risorse importanti per un altro acquisto top in avanti. E qui il nome da tempo sui taccuini nerazzurri è Timo Werner: “Il Liverpool di Klopp lo corteggia da tempo, ma anche il club di viale della Liberazione ha un canale aperto con l’agente dell’attaccante”, segnala il CorSport che riporta, però, un’alternativa al tedesco: si tratta di Dembele, attaccante del Lione e autore di 22 gol in stagione, valutato dal club francese non meno di 40 mln.