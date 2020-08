Inter, dopo Lazaro via JM e tris con Perisic: “Si chiude se Marotta accetta questa cifra”

In attesa di capire il futuro della panchina e far decollare il mercato in entrata, l’Inter si sta muovendo in queste ore soprattutto per definire alcuni affari in uscita. Dopo la cessione in prestito con diritto di riscatto di Valentino Lazaro al Borussia Moenchengladbach e quella prossima di Joao Mario, i nerazzurri potrebbero completare il tris di cessioni con Ivan Perisic, che il Bayern Monaco potrebbe riscattare. In particolare, secondo Tuttosport, l’affare si chiuderebbe a 12 milioni di euro, qualora l’Inter accettasse di definire tutto a cifre più basse rispetto ai 20 milioni inizialmente pattuiti:

“La clausola da 20 milioni per il riscatto di Ivan Perisic è scaduta ma l’affare si può ancora fare. Soprattutto se l’Inter deciderà di accettare di cedere il croato a 12 milioni. Offerta massima che il club bavarese è disposto a fare, cifra che permetterebbe comunque all’Inter di realizzare una plusvalenza“.

(Fonte: Tuttosport)