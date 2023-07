SkySports – Mercato, accordo PSG-Al Hilal per Mbappé! Ora la palla passa al giocatore

Il Paris Saint-Germain ha accettato un'offerta dall'Al Hila da 300 milioni di euro per Kylian Mbappé, messo sul mercato dal club francese

Il Paris Saint-Germain ha accettato un'offerta dall'Al Hila da 300 milioni di euro per Kylian Mbappé, messo sul mercato dal club francese. Lo riferisce Sky Sports, secondo cui il PSG avrebbe dato formalmente l'ok al club arabo di parlare con i rappresentati del calciatore, attualmente in scadenza nel 2024, per trovare un accordo sull'ingaggio.