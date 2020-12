Mercato Inter, Conte chiarissimo con la società: a gennaio via questi 5 per finanziare 3 acquisti

“Cinque partenze, per tre acquisti. Antonio Conte è stato chiaro con la società: va bene la politica del mercato bilanciato però ora, in assenza di impegni nelle Coppe Europee, serve una rosa più snella ma che abbia pure più bossoli nella cartucciera, visto che lo scudetto è diventato un obiettivo possibile da centrare”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla strategia che Conte ha in mente per quanto riguarda il mercato di gennaio. Sono tre i ruoli da coprire per il tecnico nerazzurro: centrocampo, attacco e fascia sinistra. Per arrivare ai tre acquisti, è possibile che ci siano partenze pesanti: i nomi caldi in tal senso sono 5, ossia Eriksen, Nainggolan (può andare al Cagliari), Vecino, Pinamonti e Perisic.

ERIKSEN – Come sottolinea Tuttosport, molto del mercato in entrata dipenderà dal futuro di Eriksen: qualora il danese venisse ceduto, Marotta avrebbe un tesoretto per arrivare a quel De Paul che Conte brama. “Già un anno fa l’Inter voleva De Paul che, oltre a rinverdire la tradizione degli argentini di stanza ad Appiano, porterebbe in dote come mezzala sinistra la capacità di inserirsi senza palla, un buon numero di gol e due polmoni da maratoneta. Contro indicazione? I 35 milioni che vuole l’Udinese”. Qualora Eriksen lasciasse l’Inter in prestito, l’opzione Paredes potrebbe essere il piano B per il centrocampo.

ATTACCO – Non solo centrocampo perché l’Inter potrebbe e vorrebbe chiudere anche per un centravanti: già in estate la dirigenza nerazzurra ha tentato lo scambio Pinamonti-Gervinho con il Parma ma non c’erano i tempi tecnici per chiudere l’affare. “Un file, mai chiuso, che è tornato di attualità ora, vista la necessità da parte di Conte di avere un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto a quelli a sua disposizione, fermo restando come nei radar nerazzurri restino sempre il Papu Gomez e Milik (più difficile arrivare a Giroud, ormai titolare al Chelsea)”, commenta Tuttosport. Nella testa di Conte ci sarebbe da coprire anche la fascia sinistra solo qualora partisse anche Perisic: il nome caldo, in tal senso, è sempre Emerson Palmieri.