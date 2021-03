SM – Mercato, effetto domino in Serie A: “Inter sempre più accostata a un nome”

Potrebbe scatenarsi presto un effetto domino sul mercato della Serie A. Anche l'Inter coinvolta, secondo Sport Mediaset

Tutto potrebbe partire dal mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Se il club rossonero (che offre un contratto pluriennale da 7 milioni all'anno) e il portiere (che, tramite il procuratore Raiola, chiede 10 milioni annui) non troveranno l'accordo, in Serie A potrebbe scatenarsi un vero effetto domino sul mercato dei portieri.

Sul giocatore, infatti, c'è sempre l'Inter. Musso è in cima alla lista dei nerazzurri, dato che Handanovic in estate compirà 37 anni. Un rinnovamento in porta è sempre più vicino, e il nome di Musso è accostato con sempre maggiore insistenza alla società di Viale della Liberazione. Chi la spunterà?