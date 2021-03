Skriniar: “L’Inter non vince nulla da 11 anni, c’è grande atmosfera. Prima del derby…”

Altro importante riconoscimento per Milan Skriniar, nominato come giocatore slovacco dell'anno: il difensore ha parlato anche di Inter

Marco Macca

Altro importante riconoscimento per Milan Skriniar, nuovamente nominato come giocatore slovacco dell'anno. Il difensore dell'Inter, intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti all'evento di premiazione, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento, parlando anche della stagione nerazzurra, che promette di regalare belle soddisfazioni. Ecco le sue parole:

ATMOSFERA - "Dobbiamo gestire l'atmosfera che si è creata. Non vado molto sui social, ma è inevitabile leggere alcune cose. L'Inter non vince nulla da 11 anni, dunque è comprensibile che si creino queste aspettative. Ci aiuterebbe se le persone potessero venire allo stadio, se fossero con noi. Ma abbiamo visto che prima della partita con la Juventus, o prima del derby con il Milan ci aspettavano diecimila persone davanti allo stadio. I fan sono incredibilmente vicini alla squadra. Ce l'hanno nel sangue".

COMPAGNI - "I miei compagni di squadra si sono congratulati con me l'anno scorso quando ho vinto il premio (di giocatore slovacco dell'anno, ndr), lo faranno sicuramente anche questa volta".

SUCCESSI INDIVIDUALI - "Sono certamente contento di averli raggiunti, ma vorrei anche avere qualche successo di squadra, con l'Inter e con la Nazionale. Sarei contento di iniziare bene qualificazioni per il Campionato del Mondo 2022 e a giugno fare bene agli Europei. Non ho ancora un trofeo di squadra, vorrei finalmente vincerne uno".

OBIETTIVO HAMSIK - "Raggiungerlo come premi di miglior giocatore slovacco? Dipende da molte cose. Devo stare bene io, la squadra, il club e la nazionale. Spero che questa non sia stata la mia ultima vittoria. Ma non mi pongo neppure un obiettivo".

COVID E CONVOCAZIONE - "Hanno deciso le autorità, l'Inter non avrebbe potuto dirci nulla in caso di via libera. Le autorità ci hanno permesso di viaggiare e l'Inter non ha creato problemi. Sono sempre stato in contatto con Tarkovic (ct Slovacchia, ndr). Ho fatto di tutto per venire a Senec e aiutare la Nazionale".

(Fonte: Pravda)