Mercato, a gennaio Inzaghi non stravolgerà: “Ma l’Inter potrebbe fare questa mossa”

Non sarà un mercato di gennaio di grande stravolgimento, per l'Inter. Il club nerazzurro, comunque, è pronto, in caso di necessità

Non sarà un mercato di gennaio di grande stravolgimento, per l'Inter. Il club nerazzurro, comunque, è pronto, in caso di necessità, a puntellare una squadra che per ora viaggia a gonfie vele.

Per esempio, come scrive la Gazzetta dello Sport, in attacco: