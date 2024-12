cambiare aria se arriveranno offerte di prestigio, oppure Giacomo Raspadori, dodicesimo uomo per lo scudetto napoletano di Luciano Spalletti e oggi a fatica preso in considerazione da Conte anche solo per i minuti finali, possibilmente a partita già decisa", spiega il quotidiano. La Lazio per esempio già in estate aveva lasciato partire Felipe Anderson, Immobile e Luis Alberto, senza dimenticare che l'anno precedente Milinkovic Savic è stato ceduto in Arabia.

Juve e Napoli — Le due rivali scudetto stanno attuando una mini rivoluzione. Thiago Mottaha deciso di non contare su Danilo che è stato anche capitano bianconero e su Fagioli che invece per Spalletti è da considerarsi 'unico per il panorama italiano'. Il difensore brasiliano potrebbe spostarsi a Napoli dove lo accoglierebbe a braccia aperte Conte. "L'allenatore azzurro, come in precedenza alla Juve e all’Inter, predilige i giocatori già pronti ed esperti. Il tecnico pugliese ha capito che ci sono margini per arrivare allo scudetto e uno come Danilo

può diventare un sostituto di livello superiore rispetto a Juan Jesus e a Marin. In ballo c’è uno scambio con Raspadori, cioè un altro scarto di questa serie A sorprendente:

tre sole presenze da titolare in campionato, anche per restare in Nazionale l’attaccante ha chiesto la cessione", si legge sul Messaggero. Al Milan invece si parla della cessione di Tomori, importantissimo per l'ultimo scudetto rossonero, è finito nelle retrovie con Fonseca. Pioli dall'Arabia, dove allena l'Al-Nasr, lo osserva.

(Fonte: Il Messaggero)